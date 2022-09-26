Тбилиси, 26 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, оказалось на грани распада. Об этом 26 сентября заявил на брифинге депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Амилахвари.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он прокомментировал заявление председателя ЕНД Ники Мелии, который называл бывшего министра обороны Грузии, основателя оппозиционного телеканала «Формула» Давида Кезерашвили «олигархом». Лидер партии заявил, что он вреден для оппозиции. Это вызвало критику среди других представителей партии.

«Эта партия занята не только борьбой с государством и расшатыванием государственных институтов, но уже и внутри партии есть несколько группировок — Саакашвили, Мелия или Кезерашвили», — сказал Амилахвари.

Стоит отметить, тактика партии ЕНД обычно была тесно связана с проведением массовых протестных акций. Последняя крупная акция с её участием проходила в июле. При этом почти месяц назад Мелия пообещал, что будет «жаркая осень» — серия протестов, на которых участники будут добиваться отставки смены власти.