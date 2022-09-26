* талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 15:46 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Забуль приказали владельцам домов сдавать в аренду свою недвижимость не более чем на один месяц. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Калат, административном центре провинции, предупредили владельцев недвижимости, что они будут наказаны, если будут сдавать её на более длительный срок.

Владельцы домов недовольны этим приказом и говорят, что его выполнение породит множество проблем. По их словам, многие арендаторы будут съезжать в конце месяца, не оплатив счета.

Следует отметить, что до этого домовладельцы в Калате заключали с арендаторами контракты сроком на год.