Москва, 26 сентября 2022, 15:35 — REGNUM Генерал Александр Матвеенко назначен новым заместителем директора ФСИН России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде Матвеенко был временно исполняющим обязанности замглавы ведомства. Указ избавляет его от приставки «врио».
«Назначить генерал-майора внутренней службы Матвеенко Александра Витальевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Указ начинает действовать в день подписания.
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