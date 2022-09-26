Москва, 26 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Генерал Александр Матвеенко назначен новым заместителем директора ФСИН России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Прежде Матвеенко был временно исполняющим обязанности замглавы ведомства. Указ избавляет его от приставки «врио».

«Назначить генерал-майора внутренней службы Матвеенко Александра Витальевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ начинает действовать в день подписания.

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