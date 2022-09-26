Москва, , 15:10 — REGNUM Проведённые в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы по вопросу о воссоединении с РФ и искреннее воодушевление жителей этих регионов являются огромной политической и моральной победой России над «коллективным Западом». Об этом 26 сентября заявил представил эксперт портала «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов.

Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Референдумы — это огромная моральная, психологическая и политическая победа России, с юридической точки зрения достижение целей, ради которых была начата СВО. Выше воли народа ничего не может быть, и западные лидеры это понимают, поэтому сейчас занимают такое истеричную позицию», — приводит его слова пресс-служба НОМ.

Также Шаповалов отметил, что высокая явка на голосование была прогнозируемой с самого начала, результаты исследований авторитетных социологических служб подтверждены, а воодушевление и желание жителей указанных регионов воссоединиться с Россией — являлись очевидными.

«Референдумы — это прямой путь к миру, люди определили свою судьбу. Запад будет вынужден считаться с этим», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признанию Российской Федерацией итогов референдумов в Донбассе и освобождённых регионах бывш. УССР предшествует определённая процедура.