Москва, 26 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности официально поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), прописав ее, как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Планируется также ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и ввести административную ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.