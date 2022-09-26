Бухарест, , 14:45 — REGNUM Против министра образования Румынии Сорина Кымпяну выдвинуто новое обвинение в крупном плагиате. Об этом 26 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, инициатором рассмотрения соответствующего дела в суде является известная румынская журналистка Эмилия Шеркан.

По ее словам, при написании своей кандидатской работы в Бухарестском университете в 2006-м году Кымпяну «активно использовал» рефераты и дипломные проекты студентов.

«Есть доказательства того, что Кымпяну украл несколько глав из произведений других авторов», — отметила, в частности, она.

Как отметил сам Кымпяну, соответствующие обвинения являются беспочвенными.

«Это ничто иное как попытка сведения личных счетов со мной в преддверии масштабной реформы системы образования в Румынии», — отметил он.

Напомним, ранее действующий министр Румынии дважды обвинялся в несанкционированном использовании и цитировании научных источников.