Сеул, , 14:39 — REGNUM 26 сентября в Южной Корее стартовали ежегодные консультационные встречи с экспертами глобального рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) для обсуждения кредитной оценки и экономических перспектив страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

По их словам, делегацию S&P возглавляет старший директор по суверенным рейтингам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Ким Энтань.

В ходе встречи министр стратегии и финансов Чху Гён Хо отметил, что экономика Южной Кореи испытывает давление из-за глобальной неопределенности, подчеркнув, что внешняя устойчивость южнокорейской экономики остается в «хорошей форме».

Известно, что южнокорейская вона сильно ослабла по отношению к доллару на фоне опасений, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США может привести к рецессии в Соединенных Штатах.

На фоне этого, предполагается, что Банк Кореи может повысить ставку ещё на 50 базисных пунктов в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения процентных ставок на долги домохозяйств, министр финансов отметил, что правительство намерено решать этот вопрос с «большой осторожностью», поскольку задолженность во всех секторах может повлиять на экономику.