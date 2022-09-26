Таллин, 26 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум.

Электричество

Театральные учреждения Эстонии фиксируют резкое увеличение затрат на энергию. Об этом сообщило гостелевидение ETV в своем репортаже.

Так, энергозатраты национального театра Ugala выросли в два раза по сравнению с 2021 годом. При этом Ugala покупает электроэнергию через совместные государственные закупки министерства культуры, где используется биржевой пакет, а выставление счетов осуществляется через госпредприятие Riigi Kinnisvara AS.

Менеджер по связям с общественностью театра Кятлин Сумберг признала, что учреждение культуры намерено просить государство о компенсации расходов, но сам механизм такой компенсации театру не известен.

По словам Сумберг, прямое повышение цен на электроэнергию и зависящие от этого косвенные расходы окажут негативное влияние на Ugala. Увеличение расходов также вынудило театр поднять стоимость билетов: осенью 2022 года средняя цена билета Ugala увеличилась на один евро по сравнению с 2021 годом: «С начала сезона мы увеличили стоимость билетов в среднем на семь процентов».

Вопрос нового повышения стоимости билетов стоит остро, так как театральные зрители в целом не готовы принимать более высоких цен, признаются в театральных коллективах страны.

Отмечается, что на конец сентября 2022 года у министерства культуры Эстонии нет конкретного плана, как конкретно поддержать театры при оплате счетов за электроэнергию. Чиновники ведомства ссылаются на неясность бюджетного процесса и отсутствие четкого механизма таких компенсаций.

В список театров министерства культуры Эстонии входят 35 частных театров и 12 театров с государственным или муниципальным участием.