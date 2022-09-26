Берлин, 26 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 26 сентября сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Сообщается, что Шольц находится в Берлине. Он отменил участие во всех мероприятиях и ушёл на самоизоляцию. У него лёгкие простудные симптомы.

Ранее Шольц вернулся из поездки, в ходе которой посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, где проводил переговоры по поставкам газа в Германию.