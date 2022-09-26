Стокгольм, 26 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. 26 сентября ведущие СМИ Швеции обратили свое внимание на новые назначения в президиуме риксдага. Многие журналисты сходятся во мнении, что Шведские демократы являются бенефициарами многих назначений.

Шведские демократы. Логотип

Так, например, политический журналист Лена Меллин из газете Aftonbladet пишет в своей статье, что Шведские демократы сделали правильный выбор, проигнорировав церемониальный пост тальмана риксдага и вместо этого сделали ставку на «реальную власть».

«Вместо этого они получают очень большое влияние на политику правительства и на то, как она претворяется в риксдаге», — отметила Меллин.

Напомним, что ранее СМИ Швеции сообщали, что Шведские демократы нацелились на пост тальмана риксдага, что партия не подтверждала и не опровергала.