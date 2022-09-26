Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Признанию Российской Федерацией итогов референдумов в Донбассе и освобождённых регионах бывш. УССР предшествует определённая процедура. Об этом 26 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, признанию российской стороной итогов референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях предшествует определённая процедура.

«Будем информировать», — сказал Песков журналистам.