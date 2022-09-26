Амстердам, 26 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн обвинил наркомафию в том, что она планировала его похитить, а полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в этом преступлении, о чем сообщают бельгийские СМИ.

Trend.az Голландская полиция

В видео, распространенном государственной бельгийской телекомпанией RTBF, Ван Квикенборн, который также является мэром города Кортрейк в Западной Фландрии, заявил, что в четверг 22 сентября ему позвонил федеральный прокурор и предупредил о том, что его собираются похитить. Министр обвинил в этом «наркомафию».

В субботу 24 сентября Ван Квикенборн сообщил, что взят под охрану и не сможет принять участие в некоторых запланированных мероприятиях в ближайшие дни.

«Это неприятно, но понятно, — сказал он. — Позвольте сказать прямо: люди, стоящие за этим, добьются прямо противоположного тому, чего хотят. Это лишь укрепляет меня в убеждении, что мы должны продолжать борьбу. Преступники чувствуют, что загнаны в ловушку. Они правильно чувствуют. Потому что мы будем продолжать бороться с организованной преступностью, используя еще больше людей и ресурсов, чем раньше».

Офис федерального прокурора заявил, что полиция усилила охрану Ван Квикенборна, сославшись на серьезную «угрозу». 24 сентября стало известно, что в Нидерландах задержаны трое подозреваемых и что бельгийские власти добиваются их экстрадиции. Представитель голландской прокуратуры в Гааге сообщил, что все трое — голландцы в возрасте 20, 29 и 48 лет.

В воскресенье 25 сентября появились сведения о том, что в Нидерландах арестован и четвертый подозреваемый.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро написал в соцсети, что угроза Квикенборну «абсолютно неприемлема. Но должно быть совершенно ясно: нас никто не запугает. Работа продолжается».

После сообщения во фламандской ежедневной газете Het Laatste Nieuws источник сообщил агентству France-Presse, что в автомобиле, замеченном возле дома министра в Кортрейке, полиция обнаружила оружие. Бельгийский новостной канал VRT передал, что в автомобиле находились автоматы Калашникова, другое огнестрельное оружие и две бутылки с бензином.