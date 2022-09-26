Новокузнецк, Кемеровская область, 26 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Никаких особых проблем после воссоединения Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР с Россией политолог из Новокузнецка Андрей Полухин не видит. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Ведь мы один народ — одна душа, — подчеркнул он. — Думаю, что жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона будут даже больше лучшими русскими, чем мы сами. Россию они будут любить и уважать, так как они выстрадали и так долго ждали, с 1991 года, право вернуться домой. У них чувство Родины уже предельно обострено. Многим это не понять».

Полухин отмечает, что русские с территории бывш. УССР ментально находятся в 1990-х годах и «они больше идеалисты, чем мы».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, обращений по нарушениям на референдумах на российских участках не поступало.

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