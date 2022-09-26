Москва, 26 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Обращений по нарушениям на референдумах на российских участках не поступало. Об этом 26 сентября сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

Она рассказала, что её представители посетили участки для голосования на референдумах о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«На участках спокойно, — написала Москалькова в личном телеграм-канале. — Соблюдены нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, участки обеспечены масками, выдаются одноразовые ручки».