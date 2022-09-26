Москва, 26 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак» стал британец Пол Эшуорт. Об этом 26 сентября сообщил председатель совета директоров клуба Александр Матыцын.

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«Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом», — приводит слова Матыцына ТАСС.

Он рассказал, что при выборе клуб исходил из целого ряда критериев — значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон, а дополнительным преимуществом стало владение русским языком.

По его словам, спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне — как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов.

В 2000-х годах Эшуорт был главным тренером ряда клубов Латвии. Кроме того, он работал в Казахстане и Нигерии, а в 2005 году был спортивным директором и исполняющим обязанности главного тренера «Ростова».

Напомним, в середине июля «Спартак» покинул предыдущий спортивный директор итальянец Лука Каттани.