Москва, 26 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Минувшая пятница (23 сентября) выдалась кровопролитной для рынка нефти — за день Brent подешевела почти на 5%, отметив январские минимумы в районе 85,50 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Roy Luck Поезд с нефтью

«Сегодня, 26 сентября, фьючерсы остаются под давлением, передвинув минимумы до $83,50.

Растущий доллар и недавнее повышение ставок мировыми wентробанками во главе с ФРС CIFповлекли новую волну страхов по поводу грядущей рецессии.

На этом фоне под мощным давлением оказались все рисковые активы, а нефть ощутила дополнительный негатив из-за опасений снижения спроса на топливо по мере замедления глобальной экономики.

С другой стороны, падение нефтяных цен смягчают волнения относительно дальнейших перебоев с поставками из-за геополитических конфронтаций в мире.

В IV квартале 2022 года усиление влияния этого фактора должно предотвратить дальнейший обвал цен, если, конечно, худшие опасения по поводу рецессии не воплотятся в реальность.

С технической точки зрения важная поддержка для Brent проходит в районе $80. Этот уровень должен удержать фьючерсы от дальнейшего падения.

Но если уровень не выстоит, распродажи могут усилиться в среднесрочной перспективе. Минимум текущего года проходит в области $77 за баррель», — полагает эксперт.

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