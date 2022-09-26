Москва, , 13:16 — REGNUM Доллар, который 23 сентября опускался к двухмесячным минимумам, пытается стабилизироваться в начале новой торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Коснувшись в моменте зоны 56,70 руб., пара доллар/рубль отскочила выше 58 руб., повышаясь внутри дня в пределах 0,5%.

Российская валюта ловко игнорирует внешней негатив, который проявляется повсеместно. После пятничной распродажи акции остаются под давлением, переваривая новую волну опасений за перспективы мировой экономики.

Нефть обвалилась к новым январским минимумам, а доллар на международной арене поднялся к свежим 20-летним пикам. Но за счет общей изоляции России от мировых рынков и снижения привлекательности валютных сбережений рублю удалось отмахнуться даже от столь откровенно негативных драйверов.

С другой стороны, покупателей рубля продолжает сдерживать неопределенность в отношении бюджетного правила — в контексте сроков его возобновления и параметров интервенций.

Против продолжения укрепления российской валюты в перспективы сыграет и снижение доходов от экспорта по мере его ограничения.

На данном этапе главная задача доллара заключается в возвращении за пределы уровня 59 руб. с целью на 60 руб. Однако пока продолжаются налоговые выплаты, бычий потенциал пары ограничен, и в ближайшее время нельзя исключать новый поход под 58 руб., правда, кратковременный», — полагает эксперт.

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