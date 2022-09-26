Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Рэпер Post Malone вновь оказался в больнице. Об этом сообщил Consequence.

Post Malone Tore Sætre

Как предполагаем издание, травма музыканта связана с его недавним падением. По словам Post Malone, он почувствовал «колющую боль» в правой части тела: «Мне трудно дышать, и всякий раз, когда я двигаюсь или дышу, возникает острая боль».

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2022 года Post Malone упал со сцены во время концерта в Миссури (США). Рэпер случайно провалился в открытый люк, из-за чего приостановил выступление, однако позже вернулся и доиграл концерт.

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