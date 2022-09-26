Москва, 26 сентября 2022, 13:07 — REGNUM Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» возглавил первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын. Об этом 26 сентября он рассказал ТАСС.
«Избран новый состав совета директоров. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования», — сказал Матыцын.
По его словам, новое руководство клуба будет опираться на управленческую модель «Лукойла».
В новый состав совета директоров вошли топ-менеджеры «Лукойла» Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.
Напомним, ранее председателем совета директоров «Спартака» был Леонид Федун. 22 августа он продал 100% акций клуба «Лукойлу», после чего объявила о покупке «Спартака», Федун вышел из состава акционеров и сложил с себя полномочия президента столичного клуба.
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