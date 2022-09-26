Канберра, 26 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. 26 сентября открыл парламентский час в Палате представителей Австралии лидер оппозиции Питер Даттон, который адресовал свой вопрос временно исполняющему обязанности премьер-министра Австралии Ричарду Марзлу. О подробностях полемики в парламенте написала газета The Guardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Исполняющий обязанности премьер-министра, австралийцы страдают при вашем правительстве в связи с ростом стоимости жизни, давлением в супермаркетах, счетами за электричество и газ, на заправочных станции, при ремонте своих домов, и в связи с увеличением платежей по ипотечным кредитам, с которыми они столкнуться благодаря вашему правительству. В связи с этим растущим давлением на австралийские домохозяйства, исключит ли правительство повышение налогов, которое еще больше увеличит давление на стоимость жизни в предстоящем бюджете?» — спросил Даттон.

«Благодарю лидера оппозиции за вопрос. Наша позиция по налогам, которую мы представили перед выборами, такова какая она есть, и после выборов не произошло никаких изменений. Парадоксально, что мы получаем этот вопрос от оппозиции, потому что один из величайших мифов австралийской политики состоит в том, что либералы всегда выступали за меньшие налоги», — ответил Марлз.

Далее Даттон возразил спикеру, что Марлз не отвечает по существу и не дает четкого ответа на вопрос, будут ли в Австралии в скором времени повышены налоги.