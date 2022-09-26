Белград, 26 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции России на территории б. УССР 24 февраля в Сербию прибыло около 12 000 российских граждан. Об этом 26 сентября заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич телеканалу Pink.

Novreg.ru Анна Брнабич

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Брнабич добавила, что 6500 российских граждан уже получили разрешение на работу и трудоустроилось в Сербии.

Также 3500 граждан России получило разрешение на временное проживание на основании того, что в Сербии работают и живут члены их семей.

По словам Брнабич, «Сербия остается открытой» для российских граждан, покидающих родину из-за конфликта на территории б. УССР.

Напомним, что после объявления частичной мобилизации сербские СМИ сообщали о том, что «русские массово покидают страну» из-за страха перед возможностью попасть на фронт.