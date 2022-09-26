Москва, , 12:22 — REGNUM Московские аэропорты на фоне объявления частичной мобилизации в России работают в штатном режиме, очередей на вылет нет. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-служб воздушных гаваней.

«На данный момент в аэровокзальном комплексе нет больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы и за границу. Задержек и отмены рейсов нет», — приводит агентство слова представителей аэропорта «Внуково».

В аэропорту отметили, что работа ведётся в штатном режиме.

Также ситуацию прокомментировали в «Домодедово» и «Шереметьево», рассказав об отсутствии очередей.