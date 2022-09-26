Ереван, 27 сентября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Primeminister.am Нэнси Пелоси и Никол Пашинян

«Надо понимать, для чего был нужен визит Нэнси Пелоси в Ереван, для чего делались её заявления о поддержке Армении, для чего вообще нужна Армения Америке. Визит и эти заявления нужны были в первую очередь для того, чтобы разжечь антироссийские настроения. Не было никаких случайностей в том, что сначала в зоне СВО пошли в контрнаступление ВФУ, далее наступление азербайджанских сил на Армению, затем последовало обращение Армении в ОДКБ впервые по 4-й статье договора, до этого при всех эскалациях обращались только по 2-й статье, то есть за консультацией, а 4-я статья — это обращение за военной помощью. После того, как военная помощь от ОДКБ не получена, в Армении разгоняются русофобские настроения и призывы к выходу из ОДКБ, и очень вовремя прилетает Пелоси и говорит о том, что Америка поддержит Армению. То есть мы понимаем, что эти шаги были заранее выверены и согласованы», — сказал эксперт.

Напомним, что прибывшая с визитом 17−18 сентября в Ереван Нэнси Пелоси выступила с заявлением о поддержке Армении.