Донецк, , 12:18 — REGNUM В Кировском районе Донецка на запрещённой противопехотной мине ПМФ-1 «Лепесток», которые разбрасывают в ходе обстрелов киевские нацисты, подорвалась мирная жительница. Об этом 26 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

ПМФ-1 «Лепесток» ️Представительство ДНР в СЦКК

«По уточненной информации, в Кировском районе в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» получила ранение женщина 1963 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские военные уничтожили пять пунктов управления киевских боевиков.