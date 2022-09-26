Москва, , 12:08 — REGNUM Устроивший стрельбу в школе №88 был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность в данный момент устанавливается. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Нацист Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

Также указывается, что поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место трагического происшествия для фиксации следов совершенного преступления выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минздраве Удмуртской Республики сообщили, что на данный момент формируются списки пострадавших при стрельбе в школе №88.