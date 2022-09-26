Вашингтон, 8 мая, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки выражает обеспокоенность на фоне заявлений о попытке покушения на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 7 мая в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы видели это сообщение. Разумеется, оно вызывает значительную обеспокоенность. Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — указала представитель Белого дома.

Жан-Пьер также заявила, что американская администрация не может дать каких-либо комментариев касательно утверждения Киева о попытке покушения на Зеленского, и посоветовала обратиться за дополнительными разъяснениями к украинскому правительству.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух сотрудников управления государственной охраны, в том числе полковника Андрея Гука. Утверждалось, что фигуранты якобы готовили покушение на Зеленского и ряд высокопоставленных чиновников. По версии СБУ, задержанные (оба находятся в звании полковника) по подозрению в госизмене искали военных, приближённых к охране Зеленского, чтобы те взяли главу киевского режима в заложники, а впоследствии ликвидировали. Украинских же чиновников планировалось уничтожить ракетными ударами.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о якобы готовящихся покушениях на Зеленского, назвал подобные слухи плохим знаком для лидера киевского режима. По словам Медведева, публикация таких данных может говорить о том, что на Западе уже приняли решение о ликвидации Зеленского.