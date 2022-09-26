Бишкек, 26 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Киргизия и Таджикистан ускорят процедуру делимитации и демаркации общего участка границы. Соответствующий протокол подписали главы Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

Стороны договорились ускорить работу по завершению проектного описания линии прохождения киргизско-таджикской государственной границы на оставшихся участках, чтобы исключить провокации, пресечь возникновение конфликтов и обеспечить мир и стабильность на приграничных территориях.

Стороны также договорились не выставлять пограничные посты вблизи участка границы, на котором ранее произошли боевые столкновения, и не допускать «освоения спорных территорий», сообщает со ссылкой на документ ТАСС.

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