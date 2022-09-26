Баку, 26 сентября 2022, 11:44 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждалась тема активизации межпарламентского диалога.
«Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран», — сказал Володин на встрече.
Он подчеркнул, что Государственной думе и Милли Меджлису необходимо работать над законодательным обеспечением реализации декларации о союзническом взаимодействии стран.
Президент Азербайджана выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с Россией, в том числе на международных площадках.
Володин передал Алиеву слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Азербайджане.
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