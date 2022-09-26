Баку, 26 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждалась тема активизации межпарламентского диалога.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран», — сказал Володин на встрече.

Он подчеркнул, что Государственной думе и Милли Меджлису необходимо работать над законодательным обеспечением реализации декларации о союзническом взаимодействии стран.

Президент Азербайджана выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с Россией, в том числе на международных площадках.

Володин передал Алиеву слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Азербайджане.