Москва, 26 сентября 2022, 11:32 — REGNUM В Совфеде одернули сенатора от Крыма Сергея Цекова, предложившего запретить выезд за границу для лиц призывного возраста.
«Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу гражданам России призывного возраста.
Категорически против этого выступили в Госдуме.
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