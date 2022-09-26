Москва, , 11:10 — REGNUM Доллар как наиболее надежная валюта среди других остается привлекательным в условиях экономической неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Высокая инфляция в ЕС по сравнению с США и спад экономической активности в еврозоне, а также политические факторы сказываются на снижении доли евро в международных расчетах, — сказал Алиев. — Геополитическая напряженность повышает интерес в валютах «тихой гавани», и доллар — одна из них. И пока рост доли доллара будет наиболее вероятен. Доля евро будет сокращаться ввиду неустойчивой экономической ситуации в ЕС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что доллар ослабил свои позиции в связи с антироссийскими санкциями.

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