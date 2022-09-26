Москва, 26 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Совфеде предлагают запретить выезд за границу гражданам России призывного возраста.

Council.gov.ru Сергей Цеков

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков также предложил повысить штраф за уклонение от получения повестки с 3 тыс. до 50 тыс. рублей.

Сенатор также допустил введение уголовную ответственность за такое деяние, пишут РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, категорически против закрытия границ России на фоне частичной мобилизации выступил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, такое решение «только увеличит панику и усилит нервозность в обществе».