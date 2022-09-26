Москва, , 11:09 — REGNUM В страховой стаж для назначения пенсии будут зачитывать добровольное участие в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 26 сентября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова оперативном совещании с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минимизировать число ошибок при проведении частичной мобилизации. Кроме того, уникальным специалистам предоставят отсрочку.