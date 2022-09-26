София, 26 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести в результате масштабной аварии школьного автобуса в Монтанской области на северо-западе Болгарии. Об этом 26 сентября сообщает БТВ.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По данным регионального отдела МВД, инцидент произошел утром 26 сентября, когда транспортное средство в условиях плохой видимости выехало за пределы шоссе и врезалось в дерево. Пострадали двое детей и один взрослый.

Все они были доставлены в центральную клинику города Монтана.

Водитель автобуса задержан до выяснения обстоятельств аварии.

Ведется следствие.