Молдавия, 26 сентября 2022, 10:59 — REGNUM Рекомендацию лишать гражданства Молдавии жителей страны, принимающих участие в военных действиях на территории б. УССР на стороне России, дал молдавский высший совет безопасности. Об этом 26 сентября заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии (Приднестровье — ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне [России]», — сказала она.
При этом Санду уточнила, что на сегодняшний день нет подтверждения данных о наборе жителей Приднестровья для участия в военных действиях в б. УССР на стороне России, однако Кишинёв предупреждает о наказании для таких лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кишинёве 26 сентября начался девятый день бессрочной акции протеста, организованный партией «Шор».