Молдавия, 26 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Рекомендацию лишать гражданства Молдавии жителей страны, принимающих участие в военных действиях на территории б. УССР на стороне России, дал молдавский высший совет безопасности. Об этом 26 сентября заявила на брифинге президент республики Майя Санду.

European People's Party Майя Санду

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии (Приднестровье — ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне [России]», — сказала она.

При этом Санду уточнила, что на сегодняшний день нет подтверждения данных о наборе жителей Приднестровья для участия в военных действиях в б. УССР на стороне России, однако Кишинёв предупреждает о наказании для таких лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кишинёве 26 сентября начался девятый день бессрочной акции протеста, организованный партией «Шор».