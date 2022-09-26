София, 26 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Тысячи сотрудников системы санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) Болгарии вышли на общенациональную акцию протеста с требованием к правительству погасить задолженность по зарплате, гарантировать дополнительные социальные выплаты и улучшить условия труда. Об этом 26 сентября сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, наиболее масштабные акции проходят в Софии, Благоевграде, Варне, Пловдиве, Ямболе и других крупных городах страны. Среди демонстрантов — работники химических лабораторий, отделов дератизации и борьбы с паразитами, инспекторы качества продуктов и эксперты-экологи.

В ряде регионов участники мероприятий объявили о намерении разбить палаточные лагеря у зданий местной администрации.

«Среднее жалование в нашей отрасли составляет 1000 — 1100 левов ($495 — $545), эти цифры не менялись более двух лет, — заявила журналистам глава профсоюзного комитета работников СЭС страны Валентина Георгиева. — В условиях инфляции и резкого подорожания продуктов питания мы обречены на голод и нищету».

По некоторым данным, полиция не вмешивается в ход протестных выступлений.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о повышении зарплаты бюджетникам страны. При этом в соответствующие списки не попали десятки категорий профессий.