Москва, 26 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Депутаты и юристы фракции «Новые люди» в Госдуме окажут необходимую помощь гражданам, которых пытаются мобилизовать без достаточных оснований, отметил руководитель фракции Алексей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Парламентарий считает, что методы и темпы частичной мобилизации вызывают всё больше вопросов.

«Чиновники на местах напрямую игнорируют поручение президента, сеют недоверие и тревогу. За три дня только к нам в партию пришли сотни жалоб на незаконную мобилизацию. А сколько их по всей стране? За каждым — человеческие судьбы. Людям объявили: мобилизуют только тех, кто имеет боевой опыт или военную специальность. На деле совсем не так. Ради отчёта часто забирают просто попавших под руку», — отметил Нечаев в своём телеграм-канале.

По его словам, частичная мобилизация не означает полного перехода страны на военные рельсы, иначе некому будет учить и лечить, развивать технологии, обеспечивать повседневную жизнь.

«Каждый нужен на своём месте. А подготовленных и обученных солдат и офицеров у нас достаточно. С сегодняшнего дня мы запускаем службу депутатской поддержки для тех, кто столкнулся с нарушениями в ходе призыва. Если вас или вашего родственника пытаются призвать без достаточных оснований, наши депутаты и юристы окажут всю необходимую помощь», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, замруководителя фракции «Новые люди» в ГосдумеСардана Авксентьева заявила, что направит обращение в правительство РФ с просьбой не призывать в рамках частичной мобилизации мужчин, которые воспитывают трех детей, и единственных сыновей из неполных семей.