Москва, 26 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, который достигнут сегодня, Белоруссия пока не нуждается в размещении военных баз России. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости.

(сс) MFA Bulgaria Владимир Макей

По его словам, в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Белоруссии нет особого смысла. Разговоры эти ведутся уже давно.

«Достаточно разместить соответствующую технику в Смоленской области или еще где-то. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров». — пояснил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил о достижении договоренностей с представителями стран ЕС и США в кулуарах сессии Генассамблеи ООН.

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