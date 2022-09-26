Верхняя Пышма, Свердловская область, 26 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области призванных по частичной мобилизации граждан приветствовали аплодисментами и криками «Ура!». Об этом очевидцы пишут в соцсетях.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Проводы уходящих в армию состоялись 25 сентября возле дворца культуры «Металлург». Там собрались мобилизованные из Верхней Пышмы, Среднеуральска и соседних населённых пунктов. Проводить их в армию пришли сотни людей, целыми семьями.

Позднее призывников увезли автобусами. Теперь им предстоит обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призываются граждане, которые служили в армии и имеют военно-учётную специальность.