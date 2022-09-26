Молдавия, 26 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Министерству иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии поручено провести консультации с коллегами в России, чтобы исключить мобилизацию молдавских граждан, имеющих гражданство РФ, и их участие в спецоперации по денацификации б. УССР. Об этом 26 сентября заявила президент республики Майя Санду на брифинге.

President.gov.ua Майя Санду

«Есть риск мобилизации граждан Республики Молдавия в восточных регионах страны. Для того, чтобы предотвратить подобное анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдавия», — сказала Санду.

Она отметила, что молдавского гражданства будут лишать тех, кто примет участие в боевых действиях на стороне России. Также она поручила МИДЕИ помочь гражданам Молдавии, находящимся в РФ и желающим вернуться на родину.

Стоит отметить, что в Молдавии не пригрозили лишением гражданства за помощь киевскому режиму и за участие в борьбе против денацификации.