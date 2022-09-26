Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча министра иностранных дел Алжира Рамтана Ламамры с его китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает Algerie Presse Service (APS).

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По данным журналистов, встреча была посвящена обсуждению двухстороннего сотрудничества между странами, в том числе — по линии БРИКС.

Отмечается, что Ван И приветствовал решение Алжира о присоединении к БРИКС и выразил надежду на то, что этот шаг послужит на благо как Алжира, так и самой организации.

«Алжир является крупной развивающейся страной и представителем развивающихся экономик. Китай поддерживает Алжир в его роли сменяющего председателя Лиги арабских государств и в успешном проведении арабского саммита и приветствует его присоединение к семье БРИКС», — цитирует APS заявление Ван И.