Москва, , 10:25 — REGNUM Зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2» сбивают ракеты, выпущенные киевскими войсками. Видеозапись об этом распространило Минобороны России.

Тор-М2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сначала в кадре появляются две машины ЗРК, выезжающие на боевую позицию. Затем показано, как оператор обнаруживает ракеты ВСУ на расстоянии 9,9 км. После этого даётся команда на пуск противоракет, а после фиксации уничтожения целей машины покидают позиции.

«Мне пришла команда с БКП, что надвигается ракетный удар. Мной было обнаружено две ракеты, по которым потом вёлся огонь. После уничтожения всё подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле», — рассказал начальник расчета «Тор-М2» по имени Тимур в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

В случае попадания ракет ВСУ в цель было бы много погибших среди мирных жителей, так как такие ракеты предназначены для поражения крупных объектов, добавил военнослужащий.

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