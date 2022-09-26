Москва, , 10:18 — REGNUM Предприниматель Евгений Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии получившей известность под названием «Вагнер». Его комментарий опубликован на странице компании «Конкорд» в социальной сети.

Евгений Пригожин Government of the Russian Federation

Предприниматель подтвердил, что в 2014 году создал группу, позже названную «Вагнер», отметив, что именно благодаря их отваге коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

Пригожин рассказал, как в 2014 году безуспешно пытался найти группу патриотов, готовых защитить русских в Донбассе среди военизированных структур.

«Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — отметил он.