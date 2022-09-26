Париж, 26 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Национальный секретарь французской партии «Европа Экология Зелёные» уходит в отставку, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Жюльен Байу оставляет пост председателя экологической группы в Ассамблеи Франции.

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, 26 сентября, Жюльен Байу объявляет, что уходит в отставку с поста национального секретаря партии «Европа Экология Зелёные».

Депутат-эколог из Парижа также заявил, что оставит пост сопредседателя группы экологов в Национальном собрании Франции.

Напомним, Жюльен Байу занимал пост национального секретаря партии «Европа Экология Зелёные» с 2019 года.