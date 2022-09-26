Пекин, , 10:12 — REGNUM Несмотря на то, что мир находится в фазе «турбулентности и трансформации», у нас есть основания для надежды на фоне расширения сотрудничества и углубления экономической глобализации, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), передает 27 сентября газета Global Times.

Ван И UN Geneva

По сравнению с речью, произнесенной президентом США Джо Байденом на том же мероприятии 21 сентября, эксперты заявили, что голос Китая вселяет уверенность в мир и развитие, особенно в развивающиеся страны, которые сталкиваются с серьезными вызовами в условиях многочисленных кризисов, в то время как голос США как единственной сверхдержавы в мире, заставляет мир нервничать и тревожиться. Они пытаются использовать продолжающиеся конфликты и напряженность во всем мире, чтобы сохранить свою угасающую гегемонию.

Ван выступил 24 сентября с речью на тему «Прилагать все усилия для мира и развития и брать на себя ответственность за солидарность и прогресс», чтобы изложить позицию Китая по глобальным вопросам.

Что касается кризиса на территории бывшей УССР, Ван подтвердил позицию Китая в пользу мира, а аналитики заявили, что, когда США вынуждают страны принимать чью-либо сторону и подливают масла в огонь, увеличивая поставки оружия и непрямое военное вмешательство, чтобы не допустить прекращения конфликта, мужество Китая заключается в том, чтобы сохранять нейтральную позицию во имя мира, противостоя давлению США. Однако, это правильная позиция, которую нужно отстаивать, поскольку и Москва, и Киев уважают позицию Китая, несмотря на шум со стороны некоторых западных стран.

В кулуарах общих дебатов Ван И провел множество двусторонних и многосторонних встреч с ведущими дипломатами и высокопоставленными должностными лицами из других стран и ООН. Китай воспользовался случаем, чтобы подтвердить международному сообществу твердую позицию Китая по Тайваньскому вопросу и его непоколебимую решимость к воссоединению, и он четко указал миру, кто должен нести ответственность за обострение ситуации в Тайваньском проливе.

Ван также встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что показывает, что, хотя США наносят ущерб двусторонним связям опасными провокациями по тайваньскому вопросу, Китай по-прежнему оставляет дверь для общения открытой, заявили эксперты, отметив, что США всегда говорят, что не стремятся к конфликту или новой холодной войне с Китаем, и подчеркивает, что их приверженность «политике одного Китая» остается неизменной, но фактические их действия по вооружению тайваньских сепаратистских властей делают Вашингтон все более ненадежным.

Ван представил пять ролей Китая, которым он всегда следовал: строительство мира во всем мире, глобальное развитие, защита международного порядка, поставка общественных благ и посредничество в горячих вопросах.

Когда большинство крупных мировых держав вовлечены в военные конфликты, раздувают межблоковую конфронтацию и стремятся использовать санкции, а не коммуникации для урегулирования кризисов и разногласий, действительно важно, чтобы по крайней мере одна из них, Китай, продолжала отстаивать веру в мир и развитие и была способна помочь большинству международного сообщества — развивающимся странам — преодолеть беспрецедентные вызовы, вызванные пандемией и геополитическими конфликтами, а также западными санкциями, которые нарушили глобальные цепочки поставок, отметили эксперты.

Китай является истинным строителем мира во всем мире с конкретными и убедительными действиями, сказал пекинский эксперт по международным отношениям, пожелавший остаться неназванным, отметив, что от конфликта на территории бывшей УССР до ядерной проблемы Корейского полуострова; от иранской ядерной сделки до палестино-израильского вопроса Китай никогда не подливал масла в огонь в огонь, как это всегда делают США со своим военно-промышленным комплексом, получающим огромную прибыль.

Позиция Китая по конфликту на территории бывшей УССР завоевала уважение и понимание как у Москвы, так и у Киева, несмотря на сверхкритичное отношение Запада, сказал эксперт по международным отношениям и научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

Министр иностранных дел киевского террористического режима Дмитрий Кулеба заявил на встрече с Ваном в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, что режим придает большое значение международному статусу и важному влиянию Китая и ожидает, что китайская сторона сыграет важную роль в смягчении нынешнего кризиса. 21 сентября на встрече с членом Госсовета КНР и министром иностранных дел Китая на полях ГА ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что «Россия по-прежнему готова решать проблемы путем диалога и переговоров».

«Нейтралитет — это непростая позиция, и это также позиция, которую трудно определить, особенно в очень сложной ситуации, но мы видим, что министры иностранных дел как России, так и [киевской хунты] приветствуют позицию Китая, и это доказывает, что нейтралитет Китая является верным. Нам не нужно слишком много объяснять нашу нейтральную позицию сверхкритичным западным странам. И нам также не нужно ничего объяснять о наших стратегических связях с Россией», — сказал Люй.

Декан Института международных исследований Университета Фудань У Синбо повторил, что позиция Китая ясна, а причина, по которой США и некоторые западные страны обвиняют Китай в расплывчатости, заключается в том, что «Китай отказывается говорить то, что они хотят услышать», и Китай никогда не будет следовать западным предвзятым и проблемным позициям.

По сообщениям СМИ, после выступления Вана на ГА ООН 24 сентября многие представители, официальные лица и дипломаты со всего мира собрались за пределами зала ассамблеи, чтобы пожать руки китайским делегатам и выразить свою поддержку предложенным Китаем инициативам.

Это показывает, что позиция и инициативы Китая широко приветствуются подавляющим большинством международного сообщества, считают эксперты. Согласно веб-сайту Министерства иностранных дел Китая, в ходе поездки у Вана запланировано 38 двусторонних встреч с дипломатами и высокопоставленными должностными лицами из других стран и международных организаций, а также ООН.

«Мир сталкивается с множеством проблем, включая экономический спад, пандемию и энергеедственном положении, и многие наблюдатели полагают, что экономические показатели США в третьем квартале могут быть даже хуже, чем в первом и втором», — заявил Люй.

В целом, устойчивость экономики Китая выше, чем у других крупных экономик, и именно поэтому многие развивающиеся страны хотят поговорить с Китаем, потому что они верят в развитие Китая и доверяют твердой позиции Китая говорить от имени развивающегося мира, заявили эксперты. Отношение Китая к развитию сотрудничества между развивающимися странами принесло сильную уверенность в неспокойный мир, особенно когда развитые экономики игнорируют требования развивающегося мира, поскольку они не в состоянии навести порядок в своих собственных беспорядках, отмечают аналитики.

Поскольку тайваньский вопрос становится самым опасным фактором, который может привести к напряженности и даже военному конфликту в регионе из-за серии провокационных действий США в последние годы, это, вероятно, приведет к разрыву отношений между двумя самыми могущественными странами. Во время своей поездки в ООН Ван подтвердил твердую позицию Китая по этому вопросу и предупредил нарушителей спокойствия прекратить свои рискованные шаги.

«Китай будет продолжать стремиться к достижению мирного воссоединения с величайшей искренностью и величайшими усилиями. Чтобы достичь этой цели, мы должны бороться с сепаратистской деятельностью сил «независимости Тайваня» с самой твердой решимостью и предпринять самые решительные шаги для отражения вмешательства внешних сил», — сказал Ван в своей речи.

«Только решительно пресекая в соответствии с законом сепаратистскую деятельность, мы сможем создать подлинную основу для мирного воссоединения. Только когда Китай полностью воссоединится, по обе стороны Тайваньского пролива может установиться прочный мир. Любая схема вмешательства во внутренние дела Китая неизбежно встретит сильное противодействие всех китайцев в США, и любой шаг, направленный на то, чтобы воспрепятствовать воссоединению Китая, неизбежно будет раздавлен колесами истории», — отметил Ван.

Заместитель директора Центра американских исследований Университета Фудань Синь Цян заявил Global Times 25 сентября, что «существует реальная необходимость для Китая подтвердить свою позицию по тайваньскому вопросу перед всем миром, поскольку этот вопрос все чаще становится спусковым крючком для конфронтации и даже конфликтов между Китаем и США».

«Сцена Генеральной Ассамблеи ООН является очень подходящим местом для Китая, чтобы подтвердить законность и рациональность резолюции ООН за номером 2758, поскольку США пытаются подорвать резолюцию и вместе с некоторыми из ее последователей, такими как Литва, Япония и Австралия, США пытаются интернационализировать внутренние дела Китая и нанести серьезный ущерб основным интересам и суверенитету Китая», — отметил Синь.

У сказал, что, хотя Байден и Блинкен всегда говорят, что «политика одного Китая» в США осталась неизменной, и США не поддерживают «независимость Тайваня», факт заключается в том, что США увеличивают официальные обмены с сепаратистскими властями на острове и вооружают вооруженные силы на острове, чтобы противостоять воссоединению.