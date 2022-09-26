Москва, 26 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 30-го на 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 26 сентября сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Ранее Самсонова выиграла турнир WTA в Токио, в финале обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Ещё одна российская теннисистка Екатерина Александрова, выигравшая турнир WTA в Сеуле, поднялась с 24-го на 21-е место.

Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили за собой 11-ю и 13-ю строчку соответственно. Анастасия Потапова опустилась в рейтинге на три строчки и занимает 48-е место. Анна Калинская переместилась с 53-го места на 52-е. Варвара Грачёва потеряла пять позиций, оказавшись на 90-м месте.

Рейтинг WTA от 26 сентября: