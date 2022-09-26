Москва, 26 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Начавшееся весной 2022 года сокращение в РФ числа иностранных компаний затронет и финансовый сектор, в том числе банки и страховые компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Можно ожидать сокращения их числа в кратко- и среднесрочной перспективе, а соответственно, и повышения концентрации рынка, усиления роли ведущих банков и страховых компаний, — считает экономист. — Вполне вероятно сокращение числа банков и страховщиков до 50-60 игроков, причем первые прогнозы в части такого количества страховых компаний появились еще в 2005 году».

В связи с этим он отметил, что последняя тенденция начала складываться уже 10 и более лет назад и отражает вполне экономически мотивированное явление, связанное со снижением транзакционных издержек у крупных игроков рынка и часто их большей эффективностью.

«Тем не менее в данном случае растет важность антимонопольной политики, чтобы повышение концентрации рынка, выделение и закрепление доминирующих игроков не привело к злоупотреблению ими своим положением, что может негативно сказаться на качестве и условиях банковского обслуживания, подорожании кредитов и росте тарифов», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Захарова заявила, что процесс сокращения количества банков в России продолжается более 10 лет, а ужесточение санкций приведет к дальнейшему уменьшению их числа.