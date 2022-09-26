Москва, 26 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Беспошлинный импорт говядины в Россию — это разумный способ закрыть до четверти внутреннего рынка по адекватной цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал планы Минсельхоза РФ продлить беспошлинный ввоз говядины на 2023 год.

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«Говядина — дорогое мясо относительно более популярных мяса птицы и свинины. Рост внутреннего производства сдерживается в значительной степени именно ценовым фактором — при общем достаточном потреблении мяса, даже превышающем рациональные нормы установленные Минздравом, потребители предпочитают его более дешевые виды. Цена на импортную говядину всегда была ниже, чем на российскую. Из-за пошлин разрыв в цене, по данным ОЭСР, доходил до 60% в 2013 году, — сказал Терновский. — С учетом ослабления рубля он снизился до 23% к 2020 году, но все равно оставался достаточно высок, и эту разницу в ценах оплачивали потребители. В 2021 году в целях снижения внутренних цен была введена квота на беспошлинный импорт, и разрыв между мировыми и внутренними ценами почти исчез, при этом определенный вклад в этот процесс внес рост мировых цен на говядину».

По его словам, поддержку российским производителям оказывают относительно высокие внутренние цены — розничные цены на говядину в настоящее время на 6% выше, чем в среднем за последние пять лет с учетом инфляции.

«При том что цены на курятину и свинину с учетом инфляции ниже своих многолетних средних. Поэтому квоты (на беспошлинный импорт — прим. ИА REGNUM) — это разумный способ закрыть до четверти внутреннего рынка по адекватной цене, — сказал Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выпуск говядины в РФ в первой половине 2022 года снизился на 2,3% в годовом выражении.